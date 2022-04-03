Швьонтек: Мене вразило те, що я побачила в Польщі

Тенісистка у своєму інтерв'ю розповіла, що планує допомогти українцям. Також вона наголосила, що пишається своєю рідною країною, яка чи ненайбільше допомагає Україні.

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Швьонтек на власні очі бачила, як її земляки допомагають українцям, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію.

"Я по-справжньому пишаюся своєю країною. Безумовно, на мене сильно вплинуло те, що я побачила в ті п'ять днів, що була в Польщі. Це мене сильно вразило. Ви знаєте, складно відчувати те, що я побачила. Вони там зараз, коли я перебуваю тут у США, але я дуже рада, що поляки підтримують українців. Сподіваюся, мій теніс доставить їм трохи радості", – сказала тенісистка.

Також найближчим часом я планую використати своє становище, щоб постаратися хоч трохи допомогти українцям,

– наголосила представниця Польщі.

З понеділка, 4 квітня, 20-річна Швьонтек стане першою ракеткою світу. Іга продовжила переможну серію, яка уже триває 17 матчів поспіль.

Вона виграла поспіль два турніри WTA1000 – в Індіан Веллсі та Маямі. Загалом полька виграла три турніри WTA1000 поспіль.