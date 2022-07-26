Швьонтек: Я Дізналася, наскільки сильним є спорт у єднанні людей

Зокрема, благодійний матч відвідали Мартін Павелскі, Агнешка Радванська, Сергій Стаховський та Еліна Світоліна. Швьонтек подякувала всім колегами за підтримку.

Читайте також Війна не закінчилася, ми продовжуємо боротися, – Світоліна про участь у благодійному матчі

Це дивовижно. У суботу в Кракові я дізналася, наскільки сильним є спорт у єднанні людей і скільки ми можемо досягти, щоб допомогти іншим, коли використовуємо його мудро,

– наголосила тенісистка.

Організатором заходу вдалося зібрати 2 мільйонів злотих (понад 400 000 євро). Зібрані кошти передадуть платформі UNITED 24, фонду Еліни Світоліної, а також UNICEF Polska.

"Дякую за підтримку. Дякую Агнешці Радванській, Сергію Стаховському, Мартину Павелскі, Андрію Шевченку, Еліні Світоліній, що ви тут. Разом ми допомогли багатьом дітям і підліткам, і не тільки їм, адже ми нагадали світові, що в Україні все ще триває війна.

Дуже дякую моїй команді, особливо Паулі Волецькій за ідею та силу втілити це в життя. Я пишаюся цим, я щаслива і зворушена. Це був гарний день, дуже гарний", – додала польська тенісистка.

Цікаво. Під час заходу Іга Швьонтек, Мартін Павелскі, Агнешка Радванська та Сергій Стаховський зійшлись на тенісному корті. Еліна Світоліна була суддею турніру.

Що відомо про польську тенісистку