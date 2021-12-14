Проблеми зі здоров'ям не дають спокою українцю: Яремчук не зіграє за Бенфіку у Кубку Португалії

Роман Яремчук вдруге поспіль пропустить матч "орлів". Форварда Бенфіки продовжують турбувати проблеми з м'язами.

Знову пропустить матч Бенфіки

26-річний нападник збірної України все ніяк не може відійти від матчу Ліги чемпіонів проти Динамо. Поєдинок проти колишньої команди склався для Романа Яремчука якнайкраще. Футболіст відзначився голом, а його клуб здобув перемогу (2:0).

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Однак після цього матчу українець пропустив гру чемпіонату. За словами головного тренера Бенфіки Жорже Жезуша, відсутність Романа у заявці викликана м'язовими проблемами. Через це він пропустив тренування.

Яремчук не встиг відмовитись й до наступного кубкового поєдинку проти Спортінга з міста Ковілья. Матч відбудеться 15 грудня о 21:00. Це буде друга поспіль гра без українського форварда.

Клуб українця з другого місця пробився у плей-офф Ліги чемпіонів. Наступним суперником Бенфіки стане нідерландський Аякс.

Бенфіка після 14-ти турів замикає трійку лідерів у чемпіонаті Португалії. "Орли" мають у своєму активі 34 бали. У 2021 році клуб Яремчука ще дві матчі у чемпіонаті – проти Марітіму та Порту. Також одну гру проти все того ж Порту, але вже у Кубку Португалії.

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