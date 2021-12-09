Похвала від наставника
Португальський тренер задоволений перемогою, яка дозволила вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Бенфіці вдалось випередити у групі Е каталонську Барселону, яка сенсаційно продовжить єврокубковий шлях у Лізі Європи.
До речі "Прорвало" у матчі з колишніми: Яремчук – найкращий гравець матчу Бенфіка – Динамо
Жорже Жезуш відзначив гру українського форварда проти своєї колишньої команди. На думку 67-річного фахівця, цей матч став найкращим для Романа Яремчука за часи виступів у футболці Бенфіки.
Наставник "орлів" зазначив, що українець немає величезного впливу на команду, але у нього є усі хороші якості, які можуть допомогти клубу втілити поставлені завдання.
Це була одна з найкращих ігор Яремчука за Бенфіку. Він забив гол і продовжував створювати глибину в атаках, навіть граючи спиною до воріт,
– сказав Жезуш.
"Роман не тренувався на повну силу"
На 82-й хвилині форвард збірної України покинув поле після того, як сів на газон, тримаючись за ногу. Тренер Бенфіки заспокоїв фанатів – з Романом все добре. Його заміна викликана перевтомою у футболіста.
Напередодні гри з Динамо Яремчук не міг тренуватись на усі сто відсотків через проблеми з м'язами.
Він пішов із поля, бо фізично вже трохи підсів. В останні кілька днів Роман не тренувався на повну силу через проблеми з м'язами. Я знав, що він не може зіграти два матчі поспіль – проти Спортінга та Динамо – тому ми їх чергували. Я задоволений його грою. Думаю, Яремчук допоможе нам досягти поставлених цілей,
– додав тренер.
Дії Яремчука у матчі
- Яремчук став автором першого голу у матчі. Роман відсвяткував взяття воріт, хоча забив своїй колишній команді. Форвард був активним протягом усього зіграного часу. Завдяки такій грі став найкращим гравцем поєдинку за версією WhoScored.
- Для українця цей гол став п'ятим у сезоні-2021/2022. За португальський клуб відіграв 20 поєдинків, у яких також відзначився 4 асистами.
- Українець допоміг Бенфіці переграти Динамо з рахунком 2:0.
- У післяматчевому коментарі футболіст "орлів" відзначив, що поважає київський клуб, але у цьому матчі перемога була більш потрібна Бенфіці.