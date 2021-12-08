Гол Яремчука
Динамо мало шанс забити гол на 8-й хвилині зустрічі, але Циганков пробив вище перекладини, коли опинився перед порожніми воротами.
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Натомість Бенфіка одним зі своїх шансів скористалася сповна.
Жоау Маріу обіграв суперників на лівому фланзі, увійшов у штрафний, і майже від лінії поля скинув під удар Яремчуку. Нападник пробив в дотик, випередивши Миколенка та Сидорчука. М'яч з відскоком від газону пролетів над рукою Бущана.
Для Яремчука це дебютний гол в Лізі чемпіонів.
Відео голу Яремчука