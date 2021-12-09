Забив колишній команді

Підопічні Мірчі Луческу так і не змогли здобути дебютну перемогу у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. Кияни не зламали португальську оборону та поступились Бенфіці (2:0).

Більше про гру Бенфіка обіграла Динамо в Лізі чемпіонів – перший гол забив Яремчук: відео

Рахунок у матчі розмочив український нападник Бенфіки Роман Яремчук. Саме автор першого голу у зустрічі став найкращим гравцем матчу. Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру українця найвище – 8.1. Він тричі пробивав по воротах Бущана, три рази йшов у обіграш, а показник його передач склав 71%.

Цікаво. Саме у поєдинку з "біло-синіми" Яремчуку вдалось перервати свою гольову засуху. До цього востаннє нападник відзначався ще наприкінці вересня, коли оформив дубль у ворота Віторії. У сезоні-2021/2022 забив 5 м'ячів та зробив 4 асисти у 20 зіграних зустрічах. Відзначимо, що футболіст є вихованцем київського Динамо.

Трішки гірший бал отримав центрбек "орлів" Ніколас Отаменді – 7.9.

У складі Динамо найкращим став півзахисник Микола Шапаренко – 6.9. Друге та третє місця поділили Олександр Тимчик та Віталій Буяльський – 6.8 та 6.7.



Бенфіка – Динамо: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored