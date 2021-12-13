Керманич Бенфіки Жорже Жезуш пояснив відсутність Романа Яремчука у заявці на матч проти Фамалікана.

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Жезуш зазначив, що у Яремчука м'язові проблеми, і він не тренувався на тижні.

"Яремчук був перевантаженим після матчу проти Динамо, скаржився на м'язи. Він навіть не тренувався з нами упродовж тижня. Роман вибув на кілька днів. Можливо, він встигне відновитись до матчу Кубка ліги проти Спортінга Ковільян (15 грудня), хоча я в цьому сумніваюсь", – сказав Жезуш.

Результативність Яремчука