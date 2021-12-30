Пригадав бій Кличка: ексчемпіон назвав умову, за якої Джошуа візьме реванш в Усика

Команди Олександра Усика та Ентоні Джошуа ведуть перемовини щодо реваншу. Не так багато людей вірять у те, що британцю вдасться перемогти суперника з України.

Фроч: Треба відкрити вибуховий стиль

На сторону Ентоні Джошуа став колишній чемпіон світу Карл Фроч. Британський боксер назвав умову, за якої його земляк візьме реванш в Олександра Усика.

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32-річному британцю потрібно продемонструвати той бокс, який він показував на ринзі проти іншого українця Володимира Кличка.

Думаю, що Ентоні Джошуа потрібно наново відкрити для себе вибуховий стиль та безжальний інстинкт, які він показав у переможному бою з Володимиром Кличком. Він більший, потужніший, сильніший за Усика, у нього довші руки. Джошуа має фізичні атрибути, необхідні для перемоги у цьому бою,

– зазначив Карл Фроч.

Бій між боксерами відбувся у квітні 2017 року у Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стояли титули WBA super, IBF, IBO. В 11 раунді Джошуа правим аперкотом відправив Кличка-молодшого двічі у нокдаун. Українець хотів продовжити поєдинок, але суддя вирішив зупинити протистояння . Цей двобій став останнім у кар'єрі Володимира.

На думку Фроча, Ентоні повинен повернути той запал, який приносив йому перемоги на ранньому етапі його кар'єри. Усик програє Джошуа у габаритах.

Ексчемпіон світу вважає, що Джошуа не потрібно шукати нових тренерів. Британець має продовжувати свою співпрацю з Робом Маккракеном та вірити у свого наставника. Цікаво, що сам Фроч протягом усієї кар'єри виступав під керівництвом цього ж спеціаліста.

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