Фроч: Нужно открыть взрывной стиль

На сторону Энтони Джошуа встал бывший чемпион мира Карл Фроч. Британский боксер назвал условие, при котором его земляк возьмет реванш у Александра Усика.

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32-летнему британцу нужно продемонстрировать бокс, который он показывал на ринге против другого украинца Владимира Кличко.

Думаю, что Энтони Джошуа нужно вновь открыть для себя взрывной стиль и безжалостный инстинкт, которые он показал в победном бою с Владимиром Кличко. Он больше, мощнее, сильнее Усика, у него длиннее руки. У Джошуа физические атрибуты, необходимые для победы в этом бою,

– отметил Карл Фроч.

Напомним! Бой между боксерами прошел в апреле 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону стояли титулы WBA super, IBF, IBO. В 11 раунде Джошуа правым апперкотом отправил Кличко-младшего дважды в нокдаун. Украинец хотел продолжить поединок, но судья решил остановить противостояние. Этот поединок стал последним в карьере Владимира.

По мнению Фроча, Энтони должен вернуть тот пыл, который приносил ему победы на раннем этапе его карьеры. Усик проигрывает Джошуа в габаритах.

Экс-чемпион мира считает, что Джошуа не нужно искать новых тренеров. Британец должен продолжать сотрудничество с Робом Маккракеном и верить в своего наставника. Интересно, что сам Фроч на протяжении всей карьеры выступал под руководством этого же специалиста.

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