Перевага Кличка-молодшого над Усиком
Сергій Радченко був спаринг-партнером обох боксерів, тому йому є з чим порівняти. У Володимира Кличка та Олександра Усика є свої переваги та недоліки.
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Український боксер зізнався, що складніше йому спарингувати було з Кличком-молодшим. Адже Володимир має довгі руки, до нього складно наблизитись, щоб вести бій впритул. Джеб Кличка завдав чимало проблем багатьом опонентам.
Боєць назвав одну з головних переваг Кличка над Усиком. Нею стали габарити молодшого з братів Кличків, якими він вміло користувався на ринзі.
"Його особливість у тому, що він не розпорошувався, а вилучив зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості. Як говорив Брюс Лі: "Я не треную тисячу ударів, я треную один, але тисячу разів". Це про Кличка", – відповів спаринг-партнер українців.
Радченко: В Усика рівень боксу серйозніший і веселіший
Однак перевагу у цій дуелі Радченко віддав нинішньому чемпіону світу Усику. На його думку, клас боксу Олександра значно серйозніший, ніж той, який сповідував Володимир.
У Володі великі габарити, довжина рук. По суті він може нічого не робити, просто виставити руку, грубо кажучи, джебом працювати і це вже проблема. Мені, щоб оминути один його джеб, уже треба працювати повноцінно. Тож із ним складніше. Габарити, вага та, зрозуміло, клас боксу серйозний. Хоча, якщо взяти клас боксу, то в Усика він навіть серйозніший і веселіший,
– розповів Радченко.
Повернення Кличка та тріумф Усика
- Кличко повішав рукавички на цвях у 2017-му. Поразка від Ентоні Джошуа стала останньої у кар'єрі Володимира. У 2021 році все більше чуток літало про повернення Кличка-молодшого на професійний ринг. У Володимира є одна нездійсненна мрія, яку він ще може втілити у реальність. Легенда боксу хоче стати найстарішим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.
- 2021 рік Олександр Усик завершив сенсаційною перемогою над Ентоні Джошуа. Українець помстився супернику за поразку Кличка. Сторони Усика та Джошуа ведуть перемовини щодо реваншу, який можуть провести на весні 2022-го. Ентоні вже активував опцію реваншу.
- Також вийти на ринг проти українця хотів інший британський боксер Тайсон Ф'юрі. Однак їх бій є менш реальним.