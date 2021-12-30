Перевага Кличка-молодшого над Усиком

Сергій Радченко був спаринг-партнером обох боксерів, тому йому є з чим порівняти. У Володимира Кличка та Олександра Усика є свої переваги та недоліки.

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Український боксер зізнався, що складніше йому спарингувати було з Кличком-молодшим. Адже Володимир має довгі руки, до нього складно наблизитись, щоб вести бій впритул. Джеб Кличка завдав чимало проблем багатьом опонентам.

Боєць назвав одну з головних переваг Кличка над Усиком. Нею стали габарити молодшого з братів Кличків, якими він вміло користувався на ринзі.

"Його особливість у тому, що він не розпорошувався, а вилучив зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості. Як говорив Брюс Лі: "Я не треную тисячу ударів, я треную один, але тисячу разів". Це про Кличка", – відповів спаринг-партнер українців.

Радченко: В Усика рівень боксу серйозніший і веселіший

Однак перевагу у цій дуелі Радченко віддав нинішньому чемпіону світу Усику. На його думку, клас боксу Олександра значно серйозніший, ніж той, який сповідував Володимир.

У Володі великі габарити, довжина рук. По суті він може нічого не робити, просто виставити руку, грубо кажучи, джебом працювати і це вже проблема. Мені, щоб оминути один його джеб, уже треба працювати повноцінно. Тож із ним складніше. Габарити, вага та, зрозуміло, клас боксу серйозний. Хоча, якщо взяти клас боксу, то в Усика він навіть серйозніший і веселіший,

– розповів Радченко.

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