Український боксер Олександр Усик виграв 18-й поспіль бій на професійному ринзі. У суботу, 31 жовтня, Усик у важкому поєдинку переміг британця Дерека Чісору та здобув другу звитягу у рамках суперважкої ваги.

Український боксер здобув перемогу рішенням суддів, адже бій тривав усі 12 раундів. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід бою

У першому раунді Чісора діяв першим номером та зайняв центр рингу. Усик пропустив не один важкий удар, адже Дерек викидав багато ударів, зокрема по корпусу.

Усик активно розпочав другий раунд і викинув багато влучних "двійок". Однак наприкінці трихвилинки Чісора перехопив ініціативу та добряче пограв на нервах українських вболівальників: Усик пропустив неприємний правий боковий.

Третій раунд Чісора також провів у центрі рингу й прямолінійно атакував Усика. Олександру вдалося декілька разів потурбувати щелепу Дерека, чим вирівняв бій.

На початку 4-го раунду Усик пропустив неприємний "оверхенд", але Чісора не зміг розвинути успіх. Українцю все більше вдавалося "провалювати" свого опонента.

Tense this



Round 7 coming up #UsykChisora pic.twitter.com/9R0qdQfoGl — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 31, 2020

П'ятий раунд у дечому був переломним: Усик вже почав займати центр рингу та розкручувати Чісору. Дерек важко задихав й Усик почав бомбардувати британця своїми ударами.

Не можна сказати, що удари українця були руйнівними, однак завдавали шкоди Чісорі.

Шостий раунд Усик провів, працюючи на "відходах". Натомість Чісора помітно націлювався на один удар. Під кінець 7-ї трихвилинки перевага Усика стала очевидною і від нокдауну британця врятував тільки гонг.

Наступний раунд знову був за Усиком, який працював першим номером і пробивав прекрасні "двійки". Дев'ятий раунд несподівано залишився за Чісорою, який змусив Усика працювати на "відходах" та потурбував не одним важким ударом.

У 10-у раунді Усик повернув собі перевагу: у знаки далася робота ніг українського боксера, який кружляв довкола Чісори та викидав точні постріли.

Передостання трихвилинка також була за Усиком, який продовжив викидати важкі "двійки". Чісора вже боксував з опущеною головою і дивом не впав… Все ж бій пройшов усі 12 раундів й Усик здобув перемогу рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Усик повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.