Після матчу між лідерами Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" побили арбітра зустрічі Юрія Іванова.

Про побиття арбітра матчу Юрія Іванова повідомляє телеграм-канал "Бомбардир".

Водночас: "Футбол продажний, "Інгулець" – це позорна команда бариг", – мер Івано-Франківська після поразки

За даними журналістів, побили арбітра безпосередньо на стадіоні у суддівській кімнаті. Після цього він відправився до поліції, щоб зняти побої.

У цьому матчі арбітр показав одразу вісім жовтих карток гравцям "Агробізнесу". А "Минай" переміг, забивши два голи вже наприкінці зустрічі. При цьому другий гол гості забили з пенальті.

Варто відзначити, що до цього матчу "Агробізнес" був на першому місці в турнірній таблиці. Натомість після гри з "Минаєм" команда опустилася на третю сходинку. Її обійшли "Інгулець", який теж зі скандалом переміг "Прикарпаття", а також і "Минай".

Нагадаємо, що керівництво "Агробізнесу" заявило, що команда не буде підійматися в УПЛ в цьому сезоні, навіть якщо отримає таке право.