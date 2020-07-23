Президент "Агробізнесу" Собуцький довічно дискваліфікований за побиття арбітра
Віцепрезидента УАФ і почесного президента "Агробізнесу" Олега Собуцького довічно усунули від футболу.
Про це повідомляє Tribuna.com.ua. Також КДК оштрафував клуб на 500 тисяч гривень. Це покарання за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу з "Минаєм".
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Деталі побиття арбітра Іванова
- Побиття арбітра Юрія Іванова сталося 15 липня у Волочиську після матчу 24 туру Першої ліги між "Агробізнесом" та "Минаєм".
- За однією з версій, арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті. Хто побив арбітра – не відомо.
- Ютуб-шоу "ТаТоТаке" з посиланням на джерела повідомило, що президент "Агробізнесу" Олег Собуцький привів до суддів трьох "амбалів", які могли побити Іванова.
- Іванов начебто зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.
- "Профутбол" інформує, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження", вказавши суб'єктом злочину "невідомих людей". Однак справу мають перекваліфікувати.
- Собуцький спростовує звинувачення. За його версією, арбітрів могли побити за межами стадіону.
- Втім, у попередніх заявах Собуцький відверто заявляв, що намагався стримати людей, які "рвалися" до Іванова.
- Союз воїнів АТО Волочищини звернувся в УАФ зі своєю версією події, за якою арбітра вдарив один з ветеранів, але ці аргументи не були взяті до уваги.