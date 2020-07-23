Віцепрезидента УАФ і почесного президента "Агробізнесу" Олега Собуцького довічно усунули від футболу.

Про це повідомляє Tribuna.com.ua. Також КДК оштрафував клуб на 500 тисяч гривень. Це покарання за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу з "Минаєм".

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Деталі побиття арбітра Іванова