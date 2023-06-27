Крісло для "динамівських сердець": Суркіс приголомшив майбутньою посадою Ярмоленка

Легендарний динамівець Андрій Ярмоленко найближчі два роки захищатиме кольори рідного клубу. Після завершенні кар'єри зірка українського футболу залишиться працювати в Динамо.

Довгоочікуване повернення легенди Динамо Андрія Ярмоленка нарешті втілилося в реальність. У камбеку досвідченого вінгера особисто був зацікавлений головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

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Майбутня посада Ярмоленка

Планується, що Андрій Ярмоленко завершить кар'єру в рідному клубі, а потім отримає одну з керівних посад в менеджменті. Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.

Ми розраховуємо на нього. Ярмоленко має великі перспективи в клубі. Ми домовилися, що після завершення кар'єри він очолить серйозний департамент. Спортивний директор,

– сказав Суркіс.

Нагадаємо, що посаду спортивного директора в столичному клубі переважно займали "динамівські серця": Леонід Буряк, Олексій Михайличенко. У 2021 році Михайличенко залишив крісло спортдиректора та став працювати віцепрезидентом УАФ. З того часу це місце вакантне.

Підготовка Динамо до нового сезону