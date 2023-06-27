Президент київського Динамо Ігор Суркіс повідомив про припинення співпраці з Артемом Бєсєдіним. Гравець повернувся у столицю України після оренди в Омонію, але сторони вирішили, що далі будуть рухатися окремо.

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Попри довгостроковий контракт співпраця призупинена

Чорна смуга українського форварда триває. Після річної дискваліфікації через провалений тест на допінг, український форвард отримав жахливу травму на Євро-2020 та зміг повернутися на поле тільки взимку 2022 року. Бєсєдін провів осінню частину сезону-2022/2023 у складі Динамо, а другу половину сезону – на Кіпрі в Омонії, де мав повернути впевненість у собі, але наприкінці оренди зазнав знову травми хрестоподібної зв'язки коліна. Тепер у нападника з'явилася ще одна проблема – він залишився без клуба.

Артем прийшов до мене на милицях – він лікується після тяжкої травми. Ми поговорили і незважаючи на довгостроковий контракт з Динамо, домовилися про те, що він отримає статус вільного агента. Бажаю йому удачі,

– розповів Суркіс.

В офіційній заяві київський клуб подякував форварду за професіоналізм, самовіддачу та внесок в перемоги команди й побажав здоров'я та успіхів у подальшій кар'єрі. Наразі невідомо, де продовжить футболіст свою кар'єру.

Артем Бєсєдін у Динамо