Київське Динамо офіційно оголосило про підписання легенди клубу Андрія Ярмоленка. Зірковий футболіст виступатиме в біло-синій футболці протягом двох найближчих років.

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Президент столичного клубу Ігор Суркіс не приховував задоволення від повернення улюбленця вболівальників. Підписання досвідченого гравця додасть креативу та впевненості молодим динамівцям.

"Передусім, хочу зазначити, що ми керувалися спортивною складовою даного трансферу. Минулого сезону команді не вистачало якості гри та досвіду в атаці, а Андрій, безумовно, футболіст дуже високого рівня з величезним досвідом виступів у різних турнірах.

Ярмоленко чудово знає, як усе влаштовано у нашому клубі, йому не знадобиться час на адаптацію. Ми сподіваємося, що досвід та рівень гри Андрія допоможуть Динамо зробити крок уперед, і команда виступить набагато краще, ніж минулого сезону", – зазначив Ігор Михайлович.

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Президент Динамо також наголосив, що у поверненні Ярмоленка був дуже зацікавлений наставник киян Мірча Луческу. Він наполягав на скорішому поверненні капітана.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу був одним з ініціаторів повернення Андрія додому і хотів, щоб цей трансфер було здійснено ще минулої зими. За незалежними від нас обставинами, підписання договору з Ярмоленком довелося відкласти до літа. Впевнений, що з Андрієм ми досягли б набагато більшого в другій частині минулого сезону,

– розповів Суркіс.

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