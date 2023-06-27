Андрій Ярмоленко знову став гравцем київського Динамо. 26 червня київський клуб оголосив про підписання угоди з гравцем, який був у статусі вільного агента. Перед цим клуб в соцмережах запостив інтригуючі фото та відео, натякаючи на повернення Ярмоленка в Динамо.

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27 червня кияни оголосили про підписання контракту з Ярмоленком на 2 роки. За інформацією "ТаТоТаке", Ярмоленко підписав контракт з Динамо на два роки. Також за даними журналістів, по завершенні кар’єри Ярмоленко отримає посаду в клубі – він стане спортивним директором.

Окрім того, Ярмоленко в клубі отримуватиме зарплату в розмірі 1 мільйона доларів на рік.

Варто нагадати, що Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. У січні 2008 року у 18 років він перейшов до складу київського Динамо. Дебютував за головну команду 11 травня 2008 року, вийшовши на заміну у матчі проти Ворскли. В цьому ж матчі він відзначився дебютним голом, принісши своїй команді мінімальну перемогу.

Усього в Динамо футболіст провів 9,5 років, протягом цього часу він зіграв у всіх турнірах 339 матчів та забив 137 м’ячів. З Динамо Ярмоленко тричі ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка України і тричі володарем Суперкубка України. Він також був капітаном команди.

Влітку 2017 року Ярмоленко був проданий до Боруссії Дортмунд за 25 мільйонів євро. Але в німецькому клубі Ярмоленко затримався лише на рік, і вже влітку 2018 року за 20 мільйонів євро перейшов до англійського Вест Хема.

За Вест Хем Ярмоленко виступав протягом чотирьох сезонів. І влітку 2022 року, по закінченні контракту, як вільний агент перейшов в Аль-Айн з ОАЕ, який на той час тренував Сергій Ребров. 13 червня 2023 року Аль-Айн оголосив про те, що не буде продовжувати контракт з Ярмоленком. І футболіст знову став вільним агентом. Тож Динамо він дістався безкоштовно.