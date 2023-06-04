Денис Бойко офіційно покинув київське Динамо. Столичний колектив емоційно попрощався зі своїм воротарем.

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Від малюка до чоловіка

Денис Бойко провів останній матч у футболці "біло-синіх". У матчі заключного 30-го туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:1) голкіпер вийшов на заміну замість Георгія Бущана на 88-ій хвилині. Фанати, які мали нагоду подивитися матч в офлайн режимі супроводжували Дениса скандуваннями його прізвища "Бойко, Бойко, Бойко". Контракт голкіпера з киянами спливає цього літа, а колектив вирішив не продовжувати угоду з Денисом.

Варто відзначити, що Бойко не збирається ще завершувати свою кар'єру та вішати рукавиці на цвях. Голкіпера сватають у низку колективів, зокрема до стану "сина" Дніпра, за який Денис феєрив свого часу, Дніпра-1. Проте найімовірніше, що досвідчений голкіпер опиниться у лавах амбітного новачка Української Прем'єр-ліги Полісся, яке потребує у своєму складі гравців такого рівня. До того ж представники Бойка уже проводили зустріч з президентом житомирського клубу.

Голкіпер у стані київського колективу