Довгоочікуване повернення легенди Динамо Андрія Ярмоленка нарешті втілилося в реальність. У камбеку досвідченого вінгера особисто був зацікавлений головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.
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Майбутня посада Ярмоленка
Планується, що Андрій Ярмоленко завершить кар'єру в рідному клубі, а потім отримає одну з керівних посад в менеджменті. Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.
Ми розраховуємо на нього. Ярмоленко має великі перспективи в клубі. Ми домовилися, що після завершення кар'єри він очолить серйозний департамент. Спортивний директор,
– сказав Суркіс.
Нагадаємо, що посаду спортивного директора в столичному клубі переважно займали "динамівські серця": Леонід Буряк, Олексій Михайличенко. У 2021 році Михайличенко залишив крісло спортдиректора та став працювати віцепрезидентом УАФ. З того часу це місце вакантне.
Підготовка Динамо до нового сезону
- 25 та 26 червня київські динамівці пройшли традиційний медичний огляд.
- З 3-го до 21-го липня підопічні Луческу проведуть навчально-тренувальний збір в Австрії. Наразі відомо про три спаринги.
- Гравці збірних, в тому числі Ярмоленко, повинні приєднатися до команди вже під час збору в Австрії.
- Наразі відомо, що столичний клуб покинули воротар Денис Бойко та нападник Артем Бєсєдін.
- Натомість з оренди повернулися хавбеки Володимир Бражко та Сергій Булеца.