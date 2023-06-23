У понеділок, 26 червня, київські динамівці розпочнуть підготовку до нового сезону. Спочатку футболісти зберуться в Києві, де пройдуть поглиблений медичний огляд.

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Титуловані суперники киян

Футболісти національних збірних матимуть більше часу на відпочинок і приєднаються до основної групи гравців вже в австрійському Клагенфурті. Навчально тренувальний збір триватиме з 3-го до 21-го липня.

Наразі погоджені три спаринги, які відбудуться на австрійському зборі. Ми вже повідомляли, що 5 липня "синьо-білі" зустрінуться з одноклубниками з Бухаресту. Поєдинок проти одного з найтитулованіших клубів Румунії підопічні Луческу проведуть в австрійському місті Санкт-Файт-ан-дер-Глан на стадіоні "Жак Леман Арена".

8 липня динамівці зіграють проти представника австрійської Бундесліги команди Вольфсбергер. А 12 липня кияни проведуть поєдинок проти головного кривдника українських команд – швейцарського Янг Бойза. Нагадаємо, що "бджоли" по черзі вибивали з кваліфікації Ліги чемпіонів донецький Шахтар (у 2016 році) та столичне Динамо (у 2017 році).

Зазначимо, що цей перелік спарингів не є остаточним. Пізніше стануть відомі інші суперники динамівців на австрійському зборі.

Перелік контрольних матчів Динамо

5 липня. Динамо Київ – Динамо Бухарест

8 липня. Динамо Київ – Вольфсбергер

12 липня. Динамо Київ – Янг Бойз

Важливо! Старт чемпіонату України сезону-2023/2024 запланований на 29 липня (базова дата). Єврокубковий шлях динамівці розпочнуть з третього раунду кваліфікації Ліги конференцій (10-го та 17 серпня).