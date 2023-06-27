Долгожданное возвращение легенды Динамо Андрея Ярмоленко наконец-то воплотилось в реальность. В камбеке опытного вингера лично был заинтересован главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.
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Будущая должность Ярмоленко
Планируется, что Андрей Ярмоленко завершит карьеру в родном клубе, а затем получит одну из руководящих должностей в менеджменте. Об этом сообщил президент Динамо Игорь Суркис.
Мы рассчитываем на него. У Ярмоленко большие перспективы в клубе. Мы договорились, что по завершении карьеры он возглавит серьезный департамент. Спортивный директор,
– сказал Суркис.
Напомним, что должность спортивного директора в столичном клубе преимущественно занимали "динамовские сердца": Леонид Буряк, Алексей Михайличенко. В 2021 году Михайличенко покинул кресло спортдиректора и стал работать вице-президентом УАФ. С тех пор это место вакантно.
Подготовка Динамо к новому сезону
- 25 и 26 июня киевские динамовцы прошли традиционное медицинское освидетельствование.
- С 3 по 21 июля подопечные Луческу проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии. Теперь известно о трех спаррингах.
- Игроки сборных, включая Ярмоленко, должны присоединиться к команде уже во время сбора в Австрии.
- Известно, что столичный клуб покинули вратарь Денис Бойко инападающий Артем Беседин.
- А с аренды вернулись хавбеки Владимир Бражко и Сергей Булеца.