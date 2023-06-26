Досвідчений футболіст поділився очікуваннями від нового сезону та розповів про стан свого контракту. Угода з киянами у Караваєва закінчується вже 30 червня 2023 року.
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Все скоро вирішиться, але поки без конкретики
На запитання, чи означає поява футболіста на медогляді, що він залишається у клубі, Олександр відповів, що офіційно все вирішиться найближчим часом.
У мене контракт до 30-го червня і зараз ми на завершальній стадії. Я думаю, що день-два і все вирішиться,
– зазначив гравець.
Олександр повідомив, що вперше за 5 років не їздив перед сезоном на матчі збірної, тому багато часу провів з родиною і з новими силами готовий починати підготовку. Також футболіст поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату та оцінив новачків УПЛ.
З кожним роком все більше і більше росте напруга. Тому підтвердження, я дивився і перехідні матчі, і до цього матчі першої ліги, там багато друзів грає. Дуже сильні команди зайшли до чемпіонату й ті, що залишилися, також посилюються та змінюються. Тому, як завжди, буде дуже велика напруга та боротьба,
– спрогнозував Олександр.
Раніше зазначалося, що претендентом на футболіста є амбітне житомирське Полісся, до складу якого нещодавно увійшов ще один колишній гравець Динамо та збірної України – Артем Шабанов.
Караваєв у складі Динамо
- У липні 2019-го Олександр підписав контракт із киянами.
- За три роки провів у футболці киян 130 матчів, у яких забив 4 голи та зробив 15 асистів.
- Більше поєдинків він провів лише за луганську Зорю – 166..
- Разом із Динамо здобув 5 трофеїв.