Поважаю Динамо, але Бенфіці потрібні були три очки, – Яремчук про гру проти колишнього клубу
Джерело:УЄФА
Роман Яремчук став автором першого голу у матчі Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо. Український нападник прокоментував гру проти колишньої команди.
Яремчук: Для нас було важливо перемогти
26-річний нападник Бенфіки не лише забив гол та був активним протягом усього зіграного часу, а й став найкращим гравцем матчу. Роман Яремчук перервав свою гольову засуху, яка тривала з кінця вересня 2021 року.
Оце так "Прорвало" у матчі з колишніми: Яремчук – найкращий гравець матчу Бенфіка – Динамо
Лідер збірної України радий, що Бенфіці вдалось здобути таку важливу перемогу над Динамо у Лізі чемпіонів.
Дуже приємно забивати, особливо у Лізі чемпіонів. Для нас було важливо перемогти та вийти у плей-офф. Я дуже поважаю Динамо Київ, бажаю цій команді удачі, але нам були потрібні три пункти для продовження виступів у Лізі чемпіонів,
– сказав форвард Бенфіки.
Яремчук заговорив про жеребкування плей-офф. Але запевнив, що з будь-яким суперником "орли" гратимуть лише на перемогу.
До слова, поєдинок завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2:0.
У сезоні-2021/2022 Яремчук забив у футболці португальського клубу 5 голів та зробив 4 асисти за 20 зіграних матчів.
Бенфіка вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів
- Перемога Бенфіки над Динамо та звитяга Баварії над Барселоною дозволила клубу Яремчука вийти в 1/8 фіналу турніру. Португальський клуб із другого місця групи Е вийшов у наступну стадію.
- За шість матчів "орли" здобули 8 очок, яких вистачило для продовження боротьби за трофей. Із першої позиції вийшла мюнхенська Баварія, яка показала 100-відсотковий результат – 18 пунктів.
- У Лігу Європи з групи опустилась Барселона. Динамо ж завершило виступи у єврокубках.