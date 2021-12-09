Поважаю Динамо, але Бенфіці потрібні були три очки, – Яремчук про гру проти колишнього клубу

Роман Яремчук став автором першого голу у матчі Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо. Український нападник прокоментував гру проти колишньої команди.

Яремчук: Для нас було важливо перемогти

26-річний нападник Бенфіки не лише забив гол та був активним протягом усього зіграного часу, а й став найкращим гравцем матчу. Роман Яремчук перервав свою гольову засуху, яка тривала з кінця вересня 2021 року.

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Лідер збірної України радий, що Бенфіці вдалось здобути таку важливу перемогу над Динамо у Лізі чемпіонів.

Дуже приємно забивати, особливо у Лізі чемпіонів. Для нас було важливо перемогти та вийти у плей-офф. Я дуже поважаю Динамо Київ, бажаю цій команді удачі, але нам були потрібні три пункти для продовження виступів у Лізі чемпіонів,

– сказав форвард Бенфіки.

Яремчук заговорив про жеребкування плей-офф. Але запевнив, що з будь-яким суперником "орли" гратимуть лише на перемогу.

До слова, поєдинок завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2:0.

У сезоні-2021/2022 Яремчук забив у футболці португальського клубу 5 голів та зробив 4 асисти за 20 зіграних матчів.

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