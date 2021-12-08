Баварія – Барселона 3:0

Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусіала, 62

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Баварія виграла 5 матчів у групі E та достроково вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з першого місця. В останній грі проти Барселони мюнхенці були позбавлені турнірної мотивації.

Натомість Барселоні потрібно було здобувати перемогу в Мюнхені, щоб вийти у плей-офф. Причина в тому, що в битві за 1/8 фіналу каталонців вибивала Бенфіка.

Команди активно увійшли в матч та грали на зустрічних курсах. Уже після першого тайму Баварія була попереду завдяки голам Томаса Мюллера та Лероя Сане.

На 34 хвилині Роберт Левандовський зберіг м'яч для мюнхенців та елегантним черпаком знайшов Мюллера. Томас ударом головою перекинув тер Штегена та вдев'яте у кар'єрі забив Барселоні.

Відео голу Мюллера



Перед перервою красивим голом у воротах каталонців відзначився Сане. Лерой скористався тим, що його ніхто не зустрів та вистрілив здалеку. Пропущений гол на совісті тер Штегена. Воротар мав відбивати м'яч.

Відео голу Сане



Відразу після перерви Сане міг оформити дубль: Лерой отримав шанси пробити з воротарського майданчика, але покотив м'яч у руки голкіперу. Однак на 62-й хвилині мюнхенці втілили свою перевагу.

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Левандовський діагональною передачею розвернув атаку Баварії. Девіс продерся у штрафний Барселони через лівий фланг і прострілив на Мусіалу, який переправив м'яч у ворота.

Відео голу Мусіали



Завдяки перемозі Баварія стала третьою командою на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022, яка виграла всі 6 матчів. Окрім мюнхенців, це зробили Аякс і Ліверпуль.

Натомість Барселона посіла третє місце у квартеті E та вилетіла у Лігу Європи. Каталонський клуб вперше вилетів після групового етапу із сезону-2000/2001.