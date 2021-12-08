Бенфіка – Динамо 2:0

Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22

Для Динамо цей матч не мав турнірного значення – команда фінішує на останньому місці. Натомість Бенфіка вела боротьбу за друге місце. Але для цього треба було обігрувати Динамо та сподіватися, що у паралельному матчі Баварія переможе Барселону.

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Вже на першій хвилині Динамо могло пропустити гол. Забити його міг Яремчук. Він ефектно прокинув поміж ніг Сироті та пробивав у дальній кут – Бущан у стрибку дотягнувся. А Піцці пробив вище воріт.

Відповідь від Динамо не забарилася. Буяльський отримав пас у штрафний майданчик, де обіграв одразу двох захисників. Після чого скинув під удари Циганкову, якому треба було в дотик відправити м'яч у порожні ворота. Але Віктор пробив вище.

За мить – знову неймовірний сейв Бущана. Цього разу після удару Піцці під перекладину.

Дебютний гол Яремчука

А вже після цього стався гол у ворота Динамо. І його автором став Яремчук. Він скористався пасом від Жоау Маріу та випередив Миколенка і Сидорчука.

Відео голу Яремчука

Яремчук – вихованець київського Динамо. І дебютний гол у Лізі чемпіонів він забив саме у ворота Динамо.

Гол від Яремчука дещо приголомшив динамівців. І вони пропустили вдруге. Цього разу через помилку. Після невдалого рикошету м'яч відлетів у штрафному до Жілберту, який без проблем розстріляв Бущана.

Відео голу Жілберту

Нервовість киян

Все це призвело до того, що кияни почали чимало фолити, через що отримали декілька жовтих карток. А господарі поля – небезпечні штрафні. Але врятував Бущан.

У другому таймі динамівцям не лишалося нічого, як грати за свою честь. Команда створювала моменти. І була близька до того, щоб скоротити відставання у рахунку.

Натомість Бенфіка перейшла на гру другим номером. На той час було відомо, що Барселона програє 3:0, тож саме португальський клуб посідав друге місце. Матч так і закінчився перемогою Бенфіки.