Красюк: Усик дійсно схуд, але не думаю, що це вплине на його кондиції
З перших днів війни Олександр Усик поповнив ряди територіальної оборони Київської області. Такий вчинок неабияк здивував усіх. Були й такі, які впевнені, що війна негативно вплине на українця у реванші проти Ентоні Джошуа.
До теми Бій готовий до оголошення, – промоутер Джошуа про реванш із Усиком
Олександр Красюк розповів, чому боксер скинув вагу після 24-го лютого.
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чому його клієнт скинув вагу. Він впевнений, що цей фактор не вплине на кондиції свого підопічного.
Промоутер зізнався, що у перші дні воєнних він теж схуд на декілька кілограмів через переживання. Наразі єдиний вихід – навчитись жити у такий непростий період.
Коли ти сидиш в підвалі, бо чуєш сигнал повітряної тривоги через загрозу ракетного удару, тобі не до голоду. Усик дійсно схуд, як і всі ми, але я не думаю, що це вплине на його кондиції. Підготовка відбувається завдяки наполегливій роботі в тренувальному таборі. Його тренувальний табір розпочався на початку квітня, тож у нього все добре. Слава Богу, зараз він почувається чудово. Він дуже вмотивований,
– розповів Красюк.
Головне про реванш Усик – Джошуа
- У першому поєдинку боксери провели на ринзі усі 12 раундів, але Усик повністю перебоксував суперника. У підсумку – перемога українця за одноголосним рішенням суддів.
- Вже влітку 2022 року Джошуа спробує взяти реванш та серйозно налаштований, щоб відправити опонента у нокаут. Олександр ж теж готує сюрприз британцю.
- За словами Едді Хірна, другий двобій боксерів відбудеться 23 липня на Близькому Сході. Наразі сторони на стадії фінальних перемовин.
- Егіс Клімас, менеджер боксера з України, запевнив, що Олександр підійде до реваншу у повній готовності.
- У боксерському колі теж віддають перевагу Усику. Тайсон Ф'юрі й взагалі заявив, що перемога Олександра поставить "хрест" на кар'єрі Ентоні.
- Промоутер українця назвав ціль Усика після потенційної перемоги у реванші. Олександр хоче здобути звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.