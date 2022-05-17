Красюк: Усик дійсно схуд, але не думаю, що це вплине на його кондиції

З перших днів війни Олександр Усик поповнив ряди територіальної оборони Київської області. Такий вчинок неабияк здивував усіх. Були й такі, які впевнені, що війна негативно вплине на українця у реванші проти Ентоні Джошуа.

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Олександр Красюк розповів, чому боксер скинув вагу після 24-го лютого.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чому його клієнт скинув вагу. Він впевнений, що цей фактор не вплине на кондиції свого підопічного.

Промоутер зізнався, що у перші дні воєнних він теж схуд на декілька кілограмів через переживання. Наразі єдиний вихід – навчитись жити у такий непростий період.

Коли ти сидиш в підвалі, бо чуєш сигнал повітряної тривоги через загрозу ракетного удару, тобі не до голоду. Усик дійсно схуд, як і всі ми, але я не думаю, що це вплине на його кондиції. Підготовка відбувається завдяки наполегливій роботі в тренувальному таборі. Його тренувальний табір розпочався на початку квітня, тож у нього все добре. Слава Богу, зараз він почувається чудово. Він дуже вмотивований,

– розповів Красюк.

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