Джошуа: Усик – елітний суперник, який повинен увійти в історію боксу

Ентоні Джошуа готовий здивувати українського суперника у реванші. Британець хоче відправити Олександра Усика у нокаут. Таким план боксера на реванш.

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"Усика класифікують як суперника з рейтингу pound-for-pound. Я все ще не знаю, що це означає. Я лише знаю, що людям подобаються перемоги та нокаути. Я ніколи не був у списку pound-for-pound, у всіх цих рейтингах. Він один із найкращих у всіх вагових категоріях. Для мене особисто Усик означає, що я б'юся відповідно до своїх цінностей, тобто з кращими бійцями цього покоління", – розповів Джошуа.

Ентоні відзначив досягнення українця та назвав його елітним суперником, який повинен увійти в історію боксу. Раніше Джошуа вже говорив про нокаут для Усика у їх другому поєдинку.

Коли ти відправляєш боксерів у нокаут, то маєш добрий вигляд, це прямо як насолода для очей у боксі. Усик – елітний суперник, золотий призер Олімпіади, колишній абсолютний чемпіон світу у першому тяжкому, а тепер і чемпіон у надважкій вазі. Він повинен увійти в історію боксу, і я поб'юся з ним через три місяці. З Божою допомогою, молитвами і наполегливою працею я отримаю перемогу і стану триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі,

– додав британець.

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