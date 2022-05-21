Джошуа: Усик – елітний суперник, який повинен увійти в історію боксу
Ентоні Джошуа готовий здивувати українського суперника у реванші. Британець хоче відправити Олександра Усика у нокаут. Таким план боксера на реванш.
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"Усика класифікують як суперника з рейтингу pound-for-pound. Я все ще не знаю, що це означає. Я лише знаю, що людям подобаються перемоги та нокаути. Я ніколи не був у списку pound-for-pound, у всіх цих рейтингах. Він один із найкращих у всіх вагових категоріях. Для мене особисто Усик означає, що я б'юся відповідно до своїх цінностей, тобто з кращими бійцями цього покоління", – розповів Джошуа.
Ентоні відзначив досягнення українця та назвав його елітним суперником, який повинен увійти в історію боксу. Раніше Джошуа вже говорив про нокаут для Усика у їх другому поєдинку.
Коли ти відправляєш боксерів у нокаут, то маєш добрий вигляд, це прямо як насолода для очей у боксі. Усик – елітний суперник, золотий призер Олімпіади, колишній абсолютний чемпіон світу у першому тяжкому, а тепер і чемпіон у надважкій вазі. Він повинен увійти в історію боксу, і я поб'юся з ним через три місяці. З Божою допомогою, молитвами і наполегливою працею я отримаю перемогу і стану триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі,
– додав британець.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- За словами Едді Хірна, промоутера британського боксера, реванш відбудеться 23 липня 2022 року на Близькому Сході. Наразі сторони ще офіційно не оголосили про поєдинок, але перемовини перебувають на фінальній стадії.
- Обидва спортсмени вже відкрили свої тренувальні табори, де готуються до реваншу.
- Заради цього Усик покинув Україну, де зараз відбувається війна проти Росії. Олександр пояснив своє рішення тим, що на ринзі принесе країні більше користі, ніж зі зброєю у руках.
- Завдяки реваншу українець хоче зібрати для рідної країни близько одного мільйона доларів.
- Український боксер хоче вдруге перемогти суперника, щоб побитись за абсолют.
- Олександр готує сюрприз британцю. Навіть війна не повинна вплинути на фізичну форму українця, хоча Усик втратив у вазі. Про це говорив промоутер Олександр Красюк. А от у боксерському колі вважають, що воєнні дії негативно вплинуть на кондиції українського боксера.
- Перевагу у реванші віддають українця. На думку Тайсона Ф'юрі, перемога Усик у другому бою поставить "хрест" на кар'єрі його земляка Джошуа.