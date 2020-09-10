Український боксер напівсередньої вагової категорії Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) прокоментував свої стосунки з чемпіоном легкого дивізіону Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Напередодні Ломаченко в церкві в США напав на Редкача. Іван дав зрозуміти, що він вкрай негативно ставиться до Ломаченка як до особистості, провівши паралелі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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"Для мене Ломаченко – хороший боєць. Але як до людини симпатія до нього така ж, як до президента Росії", – написав Редкач в коментарях під одним зі своїх постів в інстаграмі.

Ломаченко – Редкач: деталі конфлікту