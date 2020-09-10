Одіозний український боксер порівняв Ломаченка з Путіним
Український боксер напівсередньої вагової категорії Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) прокоментував свої стосунки з чемпіоном легкого дивізіону Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).
Напередодні Ломаченко в церкві в США напав на Редкача. Іван дав зрозуміти, що він вкрай негативно ставиться до Ломаченка як до особистості, провівши паралелі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
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"Для мене Ломаченко – хороший боєць. Але як до людини симпатія до нього така ж, як до президента Росії", – написав Редкач в коментарях під одним зі своїх постів в інстаграмі.
Ломаченко – Редкач: деталі конфлікту
- 6 вересня Іван Редкач розповів про те, що він зустрівся в церкві з українським чемпіоном Василем Ломаченко.
- За словами Івана, він привітав Васю, а той його грубо, з матюками, відштовхнув двома руками. При цьому Редкач прийшов до церкви з дружиною і сином.
- Боксер розкритикував чемпіона світу в легкій вазі за його поведінку, зробивши акцент на тому, що Ломаченко позиціонує себе як глибоко віруючу людину, і підсумував: "Гріш ціна твоїй вірі, Вася".
- Наразі реакція самого Василя на дану подію невідома.