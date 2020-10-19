Менеджер Егіс Клімас, який є менеджером українського боксера Василя Ломаченка, висунув звинувачення у сторону сумнівних суддівських рішень. Він незадоволений роботою одного з суддів у поєдинку.

Менеджер прокоментував бій Ломаченка проти Лопеса, у якому американець переміг за одноголосним суддівським рішенням та став абсолютним чемпіоном світу. Свою невдоволеність він написав у Instagram.

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Незрозуміле рішення судді

У пості менеджер виклав фото, де видно всі суддівські записки.

"Якщо 116:112 і 117:111 на двох карточках, то такі рішення ще можна зрозуміти. Але фінальний вердикт Джулії Ледерман, яка виставила 119:109 на користь Лопеса, заставляє сумніватись", – написав Клімас.

Не лише Клімас незадоволений рішенням Ледерман. Раніше промоутер українця Боб Арум теж висловився щодо неправильного рішення Джулії.

Всі троє суддів вирішили, що переміг Лопес, проте їхні оцінки істотно відрізнялися. Особливо всіх вразила суддя-жінка Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й.

Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.

Наголосимо, що бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.