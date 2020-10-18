Епатажний український боксер Іван Редкач висловив підтримку Василю Ломаченку після поразки Теофімо Лопесу. У поєдинку з Лопесом 32-річний Ломаченко втратив свої чемпіонські титули.

Іван Редкач підтримав Ломаченка у своєму інстаграмі. Іван опублікував відео з тренування Ломаченка, пише 24 канал.

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У кожного механізму є свій ресурс, і наш ідол теж не залізний. Не судіть суворо. Вася, ми всі, вся Україна з тобою! Чекаємо назад в ринг!,

– написав Редкач.

Редкач поставив на перемогу Лопеса

Останнім часом Редкач висловлювався негативно на адресу Ломаченка. Зокрема, Іван порівняв Ломаченка з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перед поєдинком Ломаченко – Лопес Редкач повідомив, що поставив 25 тисяч доларів на перемогу Теофімо.