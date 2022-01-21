Поки що не бачу успішності у зміні команди, – ексспонсор Світоліної про виліт із Australian Open

Еліна Світоліна зупинилась у третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Українська тенісистка вилетіла від білоруски Вікторії Азаренко.

Невдала тактика Світоліної

Юрій Сапронов, колишній спонсор Еліни Світоліної, поділився враженнями від поєдинку українки проти Вікторії Азаренко. Його підписники та знайомі активно коментували пост у фейсбуці.

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Він подякував усім, хто відкинув сон у сторону та уболівав за тенісистку у ніч на 21-ше січня. За його словами, Еліна боролась, шукала різні варіанти гри, але програла по ділу. Світоліна обрала хибну тактику у матчі проти суперниці з Білорусі.

"Дарма грала в удар із Вікторією, дарма саме проти Віки грала агресивно. З такою Азаренко треба було постійно змінювати ритм і затягувати розіграші, тягати її по корту та подавати з першого м'яча... Соррі. Я так бачу. Я не експерт, а уболівальник, такий, як усі", – зазначив колишній спонсор Світоліної.

Сапронов: Не бачу успішності у зміні команди

Також Сапронов зауважив, що поки що не видно плодів роботи нової команди у грі українки.

Перша ракетка України припинила співпрацю з Ендрю Беттлсом після 11-ти виграних титулів за кар'єру під його керівництвом.

Фізична форма на початку сезону посередня. Поки що не бачу успішності у зміні команди. Подивимося. Сезон довгий. Матчі та турніри щотижня. Еліні – працювати і вірити в себе! Нам – сподіватися і вірити в Еліну! Це – наш найкращий гравець. Інших немає,

– йдеться у пості.

Також Сапронов подякував Світоліній за можливість дивитись за українкою на усіх топових турнірах планети.

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