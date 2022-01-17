Еліна Світоліна – Фіона Ферро 6:1, 7:6 (4)

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Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Українка чотирі рази подала на виліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала 4 брейкпоінта з 8-ми.

У першій партії Світоліна оформила 3 брейки, у другому сеті француженці не вдалося подати на партію за рахунку 5:4. На тай-брейку Світоліна поступалася 2:3, після чого виграла 5 із наступних 6 розіграшів.



Статистика матчу Світоліна – Ферро / Скриншот

Для Еліни Світоліної це друга перемога над Фіоною Ферро та перша перемога цього сезону (українка перервала серію з 4 поразок поспіль).

Дуже приємно знову повернутись сюди. Дуже рада, як сьогодні склався матч. Перед турніром я багато тренувалася, багато поєдинків зіграти не вдалося. Проте мене порадував мій рівень гри,

– сказала українка після матчу.