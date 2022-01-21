Вікторія Азаренка – Еліна Світоліна 6:0, 6:2

До слова Australian Open: Костюк та Ястремська "на зубах" вийшли до другого кола парного розряду

У поєдинку третього раунду українка поступилася експершій ракетці світу Вікторії Азаренко з Білорусі.

У стартовому сеті українка змогла виграти лише 10 очок у своєї суперниці. У четвертому геймі другого сета Світоліна не змогла зрівняти рахунок, заробивши перший брейкпоінт. У сьомому геймі Еліна програла ще одну свою подачу та Азаренко повела 5:2. У заключному геймі, який тривав 14 хвилин, Світоліна відіграла п'ять матчболів і мала три брейкпоінти.

Цей матч став для Еліни шостим на турнірах Великого Шолома, в якому вона програла сет із "бубликом". В останньому матчі, який відбувся у 2020 році на Ролан Гаррос, українка святкувала єдину перемогу (переграла Ренату Сарасуа з Мексики з рахунком 6:3, 0:6, 6:2).

Світоліна вп'яте поспіль програла білоруській тенісистці. Остання їхня зустріч відбулася минулого сезону у чвертьфіналі турніру WTA у Досі.

Азаренко два роки поспіль ставала чемпіонкою Australian Open (2012, 2013). У наступному колі білоруска зустрінеться з переможницею матчу між Барборою Крейчиковою та Оленою Остапенко.

Вікторія Азаренка – Еліна Світоліна відеоогляд