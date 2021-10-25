Світоліна та Беттлс вирішили розійтися

27-річна Світоліна повідомила, що розстається з тренером за обопільною згодою. Разом з Беттлсом українка співпрацювала 5 років та здобула 11 титулів.

Варте уваги Світоліна попри камбек програла дводенний матч на турнірі в Іспанії

Після п'яти років та 11 спільних титулів ми з Енді разом вирішили, що прийшов час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в майбутній кар'єрі!,
– написала Світоліна.

Як Світоліна виступає у 2021 році

У сезоні-2021 українська тенісистка здобула тільки один титул на турнірі WTA у Чикаго (США) з призовим фондом понад 200 тисяч доларів.

Також Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Еліна принесла Україні першу медаль з тенісу в історій Олімпіад.

На турнірах серії Гренд Слем українці не вдалося пробитися до вирішальних матчів:

  • Australian Open – 1/32 фіналу
  • Вімблдон – 1/62 фіналу
  • Ролан Гаррос – 1/32 фіналу
  • US Open – 1/4 фіналу

У 2021 році Світоліна вперше з 2016-го не кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA.