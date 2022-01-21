Неудачная тактика Свитолиной

Юрий Сапронов, бывший спонсор Элины Свитолиной, поделился впечатлениями от поединка украинки против Виктории Азаренко. Его подписчики и знакомые активно комментировали пост в фейсбуке.

К теме Худший матч: Свитолина без шансов проиграла Азаренко на Australian Open – видеообзор

Он поблагодарил всех, кто отбросил сон в сторону и болел за теннисистку в ночь на 21-е января. По его словам, Элина боролась, искала разные варианты игры, но проиграла по делу. Свитолина избрала ошибочную тактику в матче против соперницы из Беларуси.

"Зря играла в удар с Викторией, зря именно против Вики играла агрессивно. С такой Азаренко надо было постоянно менять ритм и затягивать розыгрыши, таскать ее по корту и подавать с первого мяча... Сорри. Я так вижу. Я не эксперт, а болельщик, такой, как все", – отметил бывший спонсор Свитолиной.

Сапронов: Не вижу успешности в смене команды

Также Сапронов отметил, что пока не видно плодов работы новой команды в игре украинки.

Важно! Первая ракетка Украины прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом после 11-ти выигранных титулов за карьеру под его руководством.

Физическая форма в начале сезона посредственная. Пока не вижу успешности в смене команды. Посмотрим. Сезон длинный. Матчи и турниры каждую неделю. Элине – работать и верить в себя! Нам – надеяться и верить в Элину! Это – наш лучший игрок. Других нет,

– говорится в посте.

Также Сапронов поблагодарил Свитолину за возможность смотреть за украинкой на всех топовых турнирах планеты.

Выступление Свитолиной в Мельбурне