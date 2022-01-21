Невдала тактика Світоліної
Юрій Сапронов, колишній спонсор Еліни Світоліної, поділився враженнями від поєдинку українки проти Вікторії Азаренко. Його підписники та знайомі активно коментували пост у фейсбуці.
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Він подякував усім, хто відкинув сон у сторону та уболівав за тенісистку у ніч на 21-ше січня. За його словами, Еліна боролась, шукала різні варіанти гри, але програла по ділу. Світоліна обрала хибну тактику у матчі проти суперниці з Білорусі.
Також Сапронов зауважив, що поки що не видно плодів роботи нової команди у грі українки.
Фізична форма на початку сезону посередня. Поки що не бачу успішності у зміні команди. Подивимося. Сезон довгий. Матчі та турніри щотижня. Еліні – працювати і вірити в себе! Нам – сподіватися і вірити в Еліну! Це – наш найкращий гравець. Інших немає,
– йдеться у пості.
Також Сапронов подякував Світоліній за можливість дивитись за українкою на усіх топових турнірах планети.
Виступ Світоліної у Мельбурні
- Перша ракетка України покинула австралійський турнір із двома перемогами. У першому колі Світоліна переграла Фіону Ферро з Франції.
- А вже у другому колі зупинила Армоні Тан. Щоправда, французька тенісистка не змогла продовжити зустріч через судоми, тому Еліна пройшла у третє коло на відмові опонентки.