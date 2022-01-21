Невдала тактика Світоліної

Юрій Сапронов, колишній спонсор Еліни Світоліної, поділився враженнями від поєдинку українки проти Вікторії Азаренко. Його підписники та знайомі активно коментували пост у фейсбуці.

До теми Найгірший матч: Світоліна без шансів програла Азаренко на Australian Open – відеоогляд

Він подякував усім, хто відкинув сон у сторону та уболівав за тенісистку у ніч на 21-ше січня. За його словами, Еліна боролась, шукала різні варіанти гри, але програла по ділу. Світоліна обрала хибну тактику у матчі проти суперниці з Білорусі.

"Дарма грала в удар із Вікторією, дарма саме проти Віки грала агресивно. З такою Азаренко треба було постійно змінювати ритм і затягувати розіграші, тягати її по корту та подавати з першого м'яча... Соррі. Я так бачу. Я не експерт, а уболівальник, такий, як усі", – зазначив колишній спонсор Світоліної. Сапронов: Не бачу успішності у зміні команди

Також Сапронов зауважив, що поки що не видно плодів роботи нової команди у грі українки.

Важливо! Перша ракетка України припинила співпрацю з Ендрю Беттлсом після 11-ти виграних титулів за кар'єру під його керівництвом.

Фізична форма на початку сезону посередня. Поки що не бачу успішності у зміні команди. Подивимося. Сезон довгий. Матчі та турніри щотижня. Еліні – працювати і вірити в себе! Нам – сподіватися і вірити в Еліну! Це – наш найкращий гравець. Інших немає,

– йдеться у пості.

Також Сапронов подякував Світоліній за можливість дивитись за українкою на усіх топових турнірах планети.

Виступ Світоліної у Мельбурні