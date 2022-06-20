Побачимо абсолютно іншого Джошуа, – промоутер розповів, як Ентоні планує перемогти Усика

Вже 20 серпня відбудеться реванш Усик – Джошуа. Місцем поєдинку обрали Саудівську Аравію.

Британський промоутер впевнений у Джошуа

Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, поділився своїми очікуваннями від поєдинку. Він розповів за яких умов британець зможе перемогти Олександра Усика.

До слова З божою допомогою я виконаю свою місію, – Усик про реванш з Джошуа

Треба бути собою та не перейматися, як стати технічнішим та кращим у боксуванні. Йому треба використати свої переваги – колосальну швидкість, велику потужність. Йому потрібно просто зруйнувати Усика. Але не кидатися безрозсудно вперед. Треба бути розумним та обрізати кути відходу для суперника,

– сказав промоутер.

Хірн запевни, щоб перемогти українця, Ентоні має бути активнішим у першій половині бою.

"Ентоні потрібно залишити вм’ятини в тілі Усика, який не зможе стримувати постійний тиск. Але перша половина бою буде дуже важливою. Джошуа повинен вийти і одразу ж завдати тяжких ударів, щоб уповільнити Олександра та вибити з ритму", – зазначив фахівець.

Також він заявив, що 20 серпня вболівальники побачать нового Джошуа.

Абсолютно іншого. Гарсія в кутку, гарне налаштування. Думаю, побачимо дуже хороший поєдинок,

– додав Хірн.

Усик – Джошуа: головне про реванш