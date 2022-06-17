Усик поділився світлинами з тренувань

З дня на день має з'явитися офіційна дата реваншу. Раніше промоутери обох боксерів запевняли, що бій відбудеться у серпні 2022 року.

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Олександр Усик вперше показав, як він готується до реваншу. У своєму інстаграмі боксер опублікував світлини з тренувань.

Тяжка робота,

– додав Усик до світлин з рингу.

Усик готується до реваншу проти Джошуа / Фото з інстаграму українця

Олександр вперше поділився світлинами з тренувань / Фото з інстаграму боксера

Усик – Джошуа: головне про реванш