Усик поділився світлинами з тренувань

З дня на день має з'явитися офіційна дата реваншу. Раніше промоутери обох боксерів запевняли, що бій відбудеться у серпні 2022 року.

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Олександр Усик вперше показав, як він готується до реваншу. У своєму інстаграмі боксер опублікував світлини з тренувань.

Тяжка робота,
– додав Усик до світлин з рингу.

Усик готується до реваншу проти Джошуа / Фото з інстаграму українця

Олександр вперше поділився світлинами з тренувань / Фото з інстаграму боксера

Усик – Джошуа: головне про реванш

  • Інсайдери назвали дату реваншу Усик – Джошуа. За словами багатьох фахівців, бій відбудеться 20 сервня. Цю інформацію підтверджували й промоутери боксерів. Проте офіційної дати не оголошували.
  • Раніше повідомлялося, що бій відбудеться 23 липня. Проте його вирішили перенести на один або два тижні. Все через те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
  • Зате організатори визначилися з місцем поєдинку, він відбудеться у Саудівській Аравії.
  • Нагадаємо, що у першому протистоянні у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
  • Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
  • Бій міг відбутися на початку літа, проте всі плани боксерів змінила війна. Олександр вступив до лав територіальної оборони Київської області.
  • Потім боксер все ж таки вирішив виїхати з України, аби підготуватися до бою проти британця.
  • Він неодноразово запевняв, що на ринзі від нього буде більше користі, ніж зі зброєю в руках.