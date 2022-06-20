Усик: У мене є мета

20 серпня відбудеться реванш Усик – Джошуа. Боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.

До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили

Український боксер перервав мовчання та висловився про майбутнє протистояння з Ентоні.

У мене є мета, з божою допомогою я виконаю свою місію,

– сказав Усик.

Усик – Джошуа: головне про реванш