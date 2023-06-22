Зірка непереможеної команди Арсеналу зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Амбасадори UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко продовжують збирати команди на матч-підтримку заради України. Черговим гостем зустрічі оголосили легенду збірної Франції.

У Лондоні, 5 серпня, на Стемфорд Брідж відбудеться благодійний матч на підтримку України. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

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Капітан непереможеної команди в АПЛ разом з Україною

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко є організаторами цієї благородної події, які й запрошують зірок до своїх команд. Уже було оголошено, що у матчі зіграють іспанець Жерар Піке, нідерландець Кларенс Зеедорф та італієць Фабіо Каннаваро. А тренером однієї з команд буде легендарний француз Арсен Венгер.

Тепер стало відомо про ще одного зіркового гостя. Ним стане екскапітан "канонірів" Патрік Вієйра, який разом з Венгером досяг неймовірного досягнення, ставши єдиною непереможеною командою в історії АПЛ. Сталося це у сезоні-2003/2004. Усього ж за Арсенал француз зіграв 400 матчів, де й став справжньою легендою. Також грав за Канн, Мілан, Інтер, Ювентус та Манчестер Сіті.



Патрік Вієйра зіграє у благодійному матчі заради допомоги Україні / Game4Ukraine

Після закінчення ігрової кар'єри тренував Нью-Йорк Сіті, Ніццу та Кристал Пелес.

Головні досягнення Вієйра у футболі