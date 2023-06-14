У Лондоні, 5 серпня, відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організаторами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які й запрошують гравців до своїх команд.

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Легендарний захисник Барселони став черговою зіркою благодійного матчу

Напередодні стало відомо, що Арсен Венгер буде очолювати команду Зінченка. Тепер до свята футболу долучився й ексфутболіст Барселони – Жерар Піке.

Цікаво. Серед потенційних учасників матчу також називають легенд збірної Англії Ріо Фердінанда та Девіда Бекхема, ексфутболістку, а нині телеведучу Алекс Скотт та співака Найла Хорана.

Видатна кар'єра Піке