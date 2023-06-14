У Лондоні, 5 серпня, відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організаторами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які й запрошують гравців до своїх команд.
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Легендарний захисник Барселони став черговою зіркою благодійного матчу
Напередодні стало відомо, що Арсен Венгер буде очолювати команду Зінченка. Тепер до свята футболу долучився й ексфутболіст Барселони – Жерар Піке.
Видатна кар'єра Піке
- 4-разовий переможець Ліги чемпіонів (3 у складі Барселони та 1 – у Манчестер Юнайтед).
- Чемпіон Англії, володар Кубка англійської Ліги та Суперкубка Англії.
- Чемпіон світу та Європи у складі збірної Іспанії.
- Переможець клубного чемпіонату світу (3), Суперкубка УЄФА (3), чемпіон Іспанії (8), володар Кубка Іспінії (7), Суперкубка Іспанії (6).
- Всього у складі Барселони провів 616 матчів, у яких забив 53 голи та віддав 13 асистів.