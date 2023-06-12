У Лондоні, 5 серпня, відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організаторами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

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Легендарний француз долучився до благородної цілі

Стало відомо, що Арсен Венгер очолить команду Олександра Зінченка, який разом з Андрієм Шевченком обиратиме гравців зі списку, до складу якого ввійдуть одні з найкращих футболістів сучасності, а також низка запрошених знаменитостей.

За інформацією ЗМІ, серед потенційних учасників поєдинку будуть легенди збірної Англії – Девід Бекхем та Ріо Фердінанд, ексфутболістка, а нині телеведучу Алекс Скотт та співака Найла Хорана.

Тренерська кар'єра Венгера