У вівторок, 30 травня, у Київ приїхали знаменитості зі світу футболу – Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Легенда Динамо та Мілана навіть взяв із собою старшого сина Джордана.

До теми Андрій Шевченко та Олександр Зінченко приїхали до Києва із благодійною метою: теплі фото

Метою поїздки стала благодійна платформа UNITED24, яка була ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Одним із амбасадорів проєкту є Андрій Шевченко.

Тепер же голова країни оголосив, що Олександр Зінченко також став амбасадором UNITED24. Також Володимир Зеленський повідомив,про організацію благодійного футбольного поєдинку в Лондоні.

Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року. Підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні "Стемфорд Брідж". Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни,

– йдеться у заяві Володимира Зеленського.

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Відзначимо, що обидва гравці пов'язані із Лондоном. Шевченко нині живе у столиці Великої Британії, а за часів гравця віддав два роки Челсі. У свою чергу Зінченко є чинним гравцем місцевого Арсенала.

Раніше Шевченко відкрив збір на відновлення школи у селі Бузова Київської області. Подарунком для тих, хто задонатить, може стати унікальна вишиванка.