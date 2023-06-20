У Лондоні, 5 серпня, на Стемфорд Брідж відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організаторами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які й запрошують гравців до своїх команд.

Читайте також Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Унікальний футболіст підтримає Україну

Напередодні стало відомо, що Арсен Венгер буде очолювати одну з команд, а також свою участь підтвердив Жерар Піке. Тепер повідомляється про участь ще одного футболіста. який є унікальним. Ним став Кларенс Зеєєдорф – він єдиний гравець в історії Ліги чемпіонів. який вигравав турнір з трьома різними клубами (Аякс, Реал, Мілан).



Кларенс Зеєдорф / game4ukraine

Цікаво. Окрім унікального досягення у ЛЧ, Зеєдорф також встиг не тільки пограти за Мілан, а й тренував його та став першим нідерландцем, який очолив команду Серії А.

Велика кар'єра Зеєдорфа