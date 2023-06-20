У Лондоні, 5 серпня, на Стемфорд Брідж відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організаторами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які й запрошують гравців до своїх команд.
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Унікальний футболіст підтримає Україну
Напередодні стало відомо, що Арсен Венгер буде очолювати одну з команд, а також свою участь підтвердив Жерар Піке. Тепер повідомляється про участь ще одного футболіста. який є унікальним. Ним став Кларенс Зеєєдорф – він єдиний гравець в історії Ліги чемпіонів. який вигравав турнір з трьома різними клубами (Аякс, Реал, Мілан).
Кларенс Зеєдорф / game4ukraine
Велика кар'єра Зеєдорфа
- Чемпіон Нідерландів (2), Іспанії, Італії.
- Переможець Кубка Нідерландів та Іспанії.
- Володар Суперкубка Нідерландів, Іспанії, Італії.
- Переможець Ліги чемпіонів (4). Супекубка УЄФА (2), Клубного ЧС та Міжконтинентального кубка.