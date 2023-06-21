Наприкінці травня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із легендами нашого футболу Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком. Обидва є амбасадорами платформи UNITED24.
До теми Зеленський анонсував благодійний футбольний матч в Лондоні із Шевченком та Зінченком
За підсумком зустрічі голова держави анонсував благодійний футбольний матч у Лондоні Game4Ukraine. Шевченко та Зінченко зберуть друзів для виставкової гри, метою якої буде допомога Україні.
Італійська легенда в грі
Раніше було анонсовано, що у матчі зіграють Жерар Піке та Кларенс Зеедорф. Тепер же оголосили нового зіркового учасника зустрічі. Ним стане легендарний захисник Фабіо Каннаваро.
Фабіо Каннаваро зіграє у благодійній грі заради допомоги Україні / Game4Ukraine
Італієць виступав за свою кар'єру у Наполі, Пармі, Інтері. Ювентусі, Реалі та Аль-Ахлі. Також Фабіо відіграв аж 136 матчів за збірну Італії, відзначившись двома голами. Головні досягнення Каннаваро у футболі наступні:
- чемпіон світу-2006
- володар Золотого М'яча-2006
- володар Кубка УЄФА-1999
- дворазовий чемпіон Іспанії (2007, 2008)
- дворазовий чемпіон Європи U21 (1994, 1996)
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На що підуть кошти з матчу
Усі виручені від матчу кошти будуть направлені на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Навчальний заклда був майже зруйнований російськими окупантами у березні 2022 року.
Нагадаємо, що Шевченко і Зінченко пов'язані з Лондоном. Свого часу Андрій виступав за Челсі, тоді як Олександр зараз грає за Арсенал. Благодійний матч Game4Ukraine відбудеться 5 серпня на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок – о 19:00 за київським часом.