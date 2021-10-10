Ф'юрі знищив Уайлдера

Боксери вийшли на ринг у екстравагантних костюмах. Але вбрання Деонтея Уайлдера викликало більше цікавості, ніж його виступ. Ф'юрі перебоксував суперника та заслужено здобув перемогу.

До теми Ф'юрі вперше в кар'єрі опинився в нокдауні двічі за раунд, але нокаутував Уайлдера

Тайсон у третьому раунді несподівано побував на канвасі. Але зумів продовжити бій після двох нокдаунів. Такий розвиток подій ще більше розлютив Ф'юрі, який в 11-му раунді достроково завершив поєдинок.

Британський боксер кинувся на суперника, викинувши потужну комбінацію ударів, яка завершилась ударом у голову. Уайлдер не встояв на ногах та завалився на канвас. Ф'юрі нокаутував Деонтея, який не зумів повернути пояс.

Ф'юрі став на крок ближчий до поєдинку з Олександром Усиком. Але боксери зможуть вийти на один ринг лише після реваншу українця з Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що Едді Хірн, промоутер Джошуа, вже заявив, що його клієнт офіційно активував опцію реваншу. Другий бій між Ентоні та Усиком може відбутись весною 2022 року.

Ф'юрі – Уайлдер: відеоогляд бою