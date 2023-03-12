Одноосібний лідер, новий скандал, два відбиті пенальті у додатковий час: підсумки 17-го туру УПЛ

Черговий тур Української Прем'єр-ліги подарував не тільки зміни у тірнірній таблиці, а й нові теми для обговорень. Раунд виявся насиченим на події.

В рамках 17-го туру УПЛ було зіграно 8 поєдинків, в яких арбітри 5 разів зафіксували перемогу однієї з команд, а тричі колективи не змогли виявити сильнішого. За підсумками зіграного раунду команди змогли забити сумарно 20 голів – 2,5 за зустріч, пише 24 канал.

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Запекла боротьба за лідерство

Донецький Шахтар зміг стати одноосібним лідером Української Прем'єр-ліги не тільки завдяки своєму розгрому над Кривбасом (3:0). "Гірникам" у цьому допоміг принциповий суперник в лиці київського Динамо, яке у свою чергу перемогло СК Дніпро-1 та таким чином "стягнуло" "спортклубівців" з лідируючих позицій. У центральному матчі туру стався ще цікавий епізод – Віталій Буяльський отримав червону картку після фінального свистка за своє бурхливе святкування перемоги.

Проте кияни все одно не займають третю сходинку УПЛ, оскільки луганська Зоря у своєму поєдинку без зайвих проблем розібралася зі Львовом та впевнено зайняла бронзову сходинку. А от Олександрія, яка теоретично могла вступити у боротьбу за коштовні нагороди втретє поспіль зіграла в нічию, цього разу з аутсайдером чемпіонату України Минаєм. До того ж, "лисиці" мають свої претензії до арбітра матчу, оскільки той не зафіксував офсайд гравця Олександрії, під час взяття воріт.

Щодо середини турнірної таблиці. Інгулець, який у минулому турі переміг київське Динамо продовжує долати колективи на своєму шляху, цього разу вони взяли гору над харківським Металістом, який все ще у зоні вильоту. А от Металіст 1925 не зміг прийти в себе після розгромної поразки 7:0 від донецького Шахтаря, тому харків'яни не змогли здолати Чорноморець, який надіється вилізти з "червоної території".

Ковалівський Колос демонструє свої амбіції зіграти у в єрокубках наступного сезону, тому вони і перемогли львівський Рух та залишились одними з головних претендентів на квиток на європейську арену, наступаючи на п'яти Олександрії. А от справжньою вишенькою на торті став нічийний матч між Вересом та Ворсклою. Полтавський колектив спочатку забив сумнівний гол, а у додатковий час голкіпер Ворскли Павло Ісенко відбив два пенальті, чим і врятував очко для своєї команди.

Володимир Одарюк (Інгулець) став найкращим гравцем туру, а Мірча Луческу (Динамо) – найкращим тренером.

Турнірна таблиця чемпіонату України / офіційний сайт УПЛ

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