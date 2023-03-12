Кривбас – Шахтар 0:3

Гол: Судаков, 58, Келсі 80, Швед, 84

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар провели зустріч в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "гірники". "Кроти" вирвались у лідери чемпіонату України, а Кривбас віддалився від єврокубків, пише 24 канал.

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Заслужене лідерство

Донецький колектив підійшов до матчу у хороші для себе розкладі – у паралельному поєдинку Динамо здобуло перемогу над прямим суперником "гірників" за чемпіонство СК Дніпро-1. Шахтарю залишалося повторити здобуток киян тільки у матчі з Кривбасом.

Перший тайм видався досить складним для "кротів". Підопічні Юрія Вернидуба не поступилися своєму маститому супернику, що могло значно підпсувати нерви гравцям донецького колектива. До того ж, Кривбас намагається нав'язатися у боротьбу за єврокубки, тому криворізькому клубу очки у матчі також дуже були потрібні.

Проте у другому таймі справи Шахтаря пішли значно краще. На 58-ій хвилині зустрічі Георгій Судаков прекрасним ударом з-за меж карного майданчика суперника відзначився голом. Півзахисник "гірників" відправив "круглого" у ближню "дув'ятку" Сарнавського так, що голкіпер Кривбаса не мав шансу врятувати свою команду.

Шахтар на цьому не зупинився. На 80-ій хвилині матчу "кроти" забили свій другий гол у матчі. Дебютним голом у футболці Шахтаря відзначився Кевін Келсі, який забив після прекрасної комбінації від "гірників". Уже за мить, на 84-ій хвилині поєдинка перший гол після повернення на поле забив Мар'ян Швед. "Гірники" вдало "загризли" оборонців Кривбаса, що і переросло у забитий м'яч.

Таким чином Шахтар став одноосібним лідером чемпіонату України (39 очок у активі, Дніпра-1 – 39). А от Кривбас віддалився від єврокубквої зони, посівши 7-ме місце у турнірній таблиці (21 очок у активі).

Відеоогляд матчу Кривбас – Шахтар: