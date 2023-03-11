Інгулець – Металіст 2:1

Голи: Одарюк, 28, 77 – Паті, 64

Інгулець та Металіст провели зустріч в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцем вийшли "козаки". Клуб з Петрово продовжує радувати своїх фанатів після перемоги над Динамо, пише 24 канал.

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Лінивий поєдинок

Колективи з середньої частини турнірної таблиці вирішили не годувати одне одного великою кількістю небезпечних моментів. Проте командам і мінімуму вистачило, аби знайти та ще й реалізувати свої гольові нагоди.

"Козаки" забили свій м'яч на 28-ій хвилині зустрічі після розіграшу штрафного удару. Дмитрій Нагієв виконав довгу подачу майже з центра поля у карний майданчик Металіста. Там на "шкіряного" чекав самотній Володимир Одарюк, про якого забули усі гравці харківського колектива. Нападник Інгульця впевнено головою перевів м'яч у сітку воріт суперника, 1:0.

Металіст вирішив відповісти своїм гострим моментом уже в другому таймі. Харківський колектив також забив гол після стандартного положення. На 64-ій хвилині дебютним м'ячем у складі Металіста відзначився французький кремезний захисник Паті, який замкнув простріл Максима Прядуна та подарував надію своїй команді, 1:1.

Проте Інгулець свій момент все ж таки вичекав – атакував Металіст, а забили "козаки". На 77-ій хвилині матчу клубу з Петрово вдалось вийти у лідери завдяки контратаці. Другий гол у матчі на свій рахунок записав Володимира Одарюк, який з дальньої дистанції влучив прямісінько у лівий кут воріт, 2:1.

Отож, Інгулець посів 9-у сходинку турнірної таблиці (20 очок у активі) та теоретично отримав шанси боротися за п'яте єврокубкове місце. А от Металіст залишився ще у зоні вильоту, перебуваючи на 13-у місці (16 очок у активі).

Відеоогляд матчу Інгулець – Металіст: