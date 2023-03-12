Верес – Ворскла 2:2

Голи: Гайдучик, 60 – Кравець, 48, Сефері, 25, 85 (п)

На футбольному полі зійшлись команди середи турнірної таблиці. Першими рахунок у матчі відкрили гості з Полтави. Кравець увірвався у штрафний Вереса, вже у падінні віддав на Сефері, той ударом вразив нижній дальній кут воріт Когута, пише 24 канал.

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Однак футболісти рівненського клубу апелювали до арбітра, що начебто м'яч вийшов за межі поля разом із Кравцем. Але суддя зарахував взяття воріт – 0:1.

Сумнівний перший гол Сефері: дивіться відео

У першому таймі господарям так і не вдалось скоротити відставання.

На старті другого тайму футболісти Ворскли зробили подарунок для суперника у вигляді автоголу. Верес заробив право на штрафний. Стандарт взявся виконувати Кльоц. М'яч після передачі від Дмитра у власні ворота зрізав захисник Кравець. Рахунок став рівним 1:1.

Відео автоголу Кравця

12 хвилин рахунок у матчі тримався 1:1. На 60-й хвилині атака полтавського клубу закінчилась гольовою контратакою Вереса. Пасіч віддав на Гайдучика, який біг паралельно, той зіграв на випередження та переграв Ісенка – 2:1.

Відео голу Гайдучика

Але втримати переможний рахунок команді Вірта не вдалось. Кльоц збив у власному штрафному Челядіна. Головний арбітр зустрічі вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Сефері та не схибив – 2:2. Футболіст Ворскли оформив дубль.

Верес та Ворскла розписали бойову мирову 2:2 у Рівному.